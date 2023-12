Legge Bilancio: Maiorino (M5s), importante destinare le poche risorse contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto insieme alle altre opposizioni: le scarsissime risorse a nostra disposizione in questa legge di Bilancio vengono destinate al contrasto alla violenza sulle donne, finanziando le misure necessarie che sono state approvate all'unanimità dal Parlamento ma sulle quali il governo Meloni non aveva messo un euro". Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s a palazzo Madama e coordinatrice del Comitato Diritti civili e Politiche di genere. "Per noi del M5s la prevenzione è sempre stata una questione prioritaria, l'obiettivo è far scendere il numero delle vittime di violenza oltre che proteggerle e sostenerle. Per questo i maltrattanti vanno intercettati ai primi segnali di comportamenti oppressivi e indirizzati verso operatori qualificati. E' fondamentale inoltre che tutti gli operatori che vengono in contatto con le donne vittime di violenza abbiano una formazione adeguata ad accoglierle e a mettere in campo gli strumenti opportuni. Le sentenze sconcertanti che di fatto colpevolizzano le vittime di violenza, come quelle che ancora troppo spesso arrivano agli onori delle cronache, sono la dimostrazione del grande lavoro che resta da fare su questo fronte", conclude.(Rin)