Russia-Ucraina: Cremlino, conflitto con Kiev è guerra ibrida lanciata dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mosca, il conflitto in Ucraina è una guerra ibrida che gli Stati Uniti hanno organizzato contro la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervistato dal canale statunitense "Nbc News". "Questa è una guerra ibrida che gli Stati Uniti stanno effettivamente guidando contro il nostro Paese", ha detto Peskov. Il portavoce del presidente russo ha aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero rendersi conto della sua responsabilità di prolungare il conflitto sostenendo l'Ucraina."Gli dite – andate a morire, non vi preoccupate, vi daremo abbastanza soldi e abbastanza armi, ma dovete andare a morire. E sapete benissimo che loro (l'Ucraina) non saranno in grado di vincere (nel conflitto)", ha affermato Peskov. (Rum)