Russia: Cremlino, Putin lavorerà con leader Usa che terrà conto di nostre preoccupazioni

- Il presidente russo Vladimir Putin sarà pronto a lavorare con un leader statunitense che terrà contro delle preoccupazioni della Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al canale statunitense "Nbc News". Commentando le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Peskov ha detto che Putin lavorerà "con chiunque capirà che da quel momento in poi sarà necessario stare più attenti con la Russia e prendere in considerazione tutte le sue preoccupazioni". Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che Putin preferirà il presidente degli Stati Uniti che sarà "più costruttivo" nei confronti della Russia, comprendendo "l'importanza del dialogo". (Rum)