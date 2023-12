Serbia: fonti stampa, quattro persone arrestate causa falsi allarmi bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate in Serbia e una in Repubblica Ceca nell'operazione della polizia e della procura collegata a crimini ad alta tecnologia legati alle frequenti segnalazioni sulla presenza di ordigni esplosivi in diverse istituzioni educative sul territorio della Serbia. Lo riferisce il quotidiano "Blic" secondo cui sono in corso perquisizioni in diverse località. "È stata trovata una grande quantità di materiale informatico", ha detto una fonte vicina all'inchiesta. Il ministero dell'Interno della Serbia aveva annunciato stamane che entro la fine della giornata di oggi era prevista una vasta operazione internazionale volta all'arresto di individui legati ai frequenti allarmi bomba segnalati nel Paese. Dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 ad oggi sono pervenute complessivamente 80 segnalazioni a diverse decine di indirizzi e-mail in vari istituti scolastici sul territorio della Serbia. (Seb)