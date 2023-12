Sanità: Sveva Belviso elettta presidente Federazione italiana fornitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Asfo Lazio, Sveva Belviso, è stata eletta all’unanimità presidente di Fifo (Federazione italiana fornitori in sanità) nel corso dell’Assemblea elettiva che si è svolta oggi, 15 dicembre 2023, nella sede di Confcommercio Roma. E’ la prima volta che la presidenza di Fifo è affidata ad una donna. Sveva Belviso, che dallo scorso aprile guida Asfo Lazio, succede al dimissionario Massimo Riem. "Ringrazio tutti i membri del Consiglio per la fiducia che mi hanno accordato - ha commentato la presidente Belviso dopo aver appreso la notizia della sua elezione -. La presidenza di Fifo sanità è per me motivo di orgoglio e, al contempo, di grande responsabilità verso tutto il comparto delle imprese che operano nel settore sanitario. Desidero presiedere con responsabilità e impegno la nostra Federazione, portando avanti i valori e gli interessi di ognuna delle aziende associate sparse su tutto il territorio nazionale. Intendiamo diventare un interlocutore affidabile con le istituzioni". I consiglieri di Asfo Lazio, complimentandosi per l’elezione alla presidenza di Fifo, confermano il proprio supporto alla neo presidente Belviso e augurano un mandato proficuo e duraturo". "Faccio i miei complimenti a Sveva Belviso - ha aggiunto il presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard - e siamo orgogliosi che il presidente di Asfo Lazio Confcommercio sia stato eletto presente di Fifo: sicuramente il nuovo presidente riuscirà a dare ancora maggior impulso ad un settore strategico per tutto il comparto sanitario".(Com)