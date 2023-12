Russia: Cremlino, potenziale militare ucraino non sarà mai come il nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non sarà mai in grado di eguagliare il potenziale della Russia, neanche con il sostegno dell'Occidente. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, alla rete televisiva statunitense "Nbc News". "Anche se l'Occidente continua a sostenere Kiev, l'Ucraina non sarà in grado di eguagliare il potenziale militare ed economico della Russia, rendendo inutile la resistenza e contrastanti i segnali di Washington alla sua leadership", ha sottolineato Peskov. (Rum)