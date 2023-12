Sanità: Baldini (Enpapi), Corte conti conferma per ente crescita rapporto tra pensionati ed entrate contributive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Relazione della Corte dei conti, trasmessa alla Commissione parlamentare di controllo degli Enti di previdenza e assistenza, evidenzia nel 2022 per Enpapi risultati molto positivi. In particolare, “si attesta che il rapporto tra pensionati ed entrate contributive è cresciuto e risulta come migliore performance tra tutte le Casse di previdenza. Sono rilievi che apprezziamo e che confermano una gestione oculata e attenta delle attività del nostro Ente rispetto alle esigenze degli iscritti". Lo afferma Luigi Baldini, presidente di Enpapi, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, al quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri liberi professionisti. "Per noi - aggiunge - il riconoscimento da parte della Corte dei conti degli sforzi che Enpapi sta compiendo in questi anni per ottimizzare i servizi e le prestazioni che offre è pertanto motivo di soddisfazione". (segue) (Com)