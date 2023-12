Sanità: Baldini (Enpapi), Corte conti conferma per ente crescita rapporto tra pensionati ed entrate contributive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiuso il 2022 – prosegue – con investimenti in titoli governativi italiani per oltre 50 milioni di euro, proseguendo in tale percorso anche nel 2023, per un ammontare complessivo di 120 milioni di euro, ritenendo tale asset perfettamente adeguato ad una Cassa di previdenza sia per tipologia che come target di rendimento. Sono dati che dimostrano la coerenza e la prudenza gestionale impiegate sul mercato economico e finanziario di Enpapi, che anche sul fronte degli incassi ha registrato per il 2022 un andamento fortemente positivo rispetto alle previsioni, con un importo delle entrate pari a 117.046.170 euro, un incremento effettivo superiore al 10 per cento rispetto a quello del 2021". "Il trend di crescita evidenziato dalla Corte nel 2022 continua a manifestarsi grazie anche alla recente vendita di un asset che ha permesso la realizzazione di una plusvalenza importante, pari a circa 7,2 milioni di euro, un risultato che peraltro non si realizzava da anni all'interno dello stesso Ente", conclude. (Com)