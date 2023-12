Sport: Ferrara (M5s Roma), impiantistica sta cambiando nel mondo, diamo spazio ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare rigenerazione urbana "significa dare spazio alle nuove generazioni, non solo ai grandi impianti come il Flaminio o lo stadio della Roma". Lo dichiara in una nota, il consigliere di Roma del M5s Paolo Ferrara. "Purtroppo sembra che la nostra città faccia di nuovo fatica a guardare ai giovani e a capire gli sport emergenti. Su questo siamo anni luce indietro rispetto a molte capitali mondiali come Barcellona, Tokyo, San Paolo e Pechino, che da tempo hanno superato l'egemonia degli sport più tradizionali in favore di quelli 'urban' come la break dance, il parkour, lo skateboarding creando impianti utili e mettendo in campo strumenti urbanistici e di rigenerazione adeguati. Allo stesso modo il Comitato Olimpico Internazionale sta accogliendo queste nuove discipline, in considerazione dei loro numeri straordinari sia nella pratica che nel seguito - aggiunge Ferrara -. Bisogna dare ai nostri giovani atleti un'impiantistica pubblica e sociale, accessibile anche ai redditi più bassi, perché l'architettura dello sport è uno dei più efficaci fattori di coesione sociale, di riscatto delle periferie, di prestigio internazionale. Una proposta subito: una piscina con onde artificiali sul litorale di Roma per formare nuovi campioni del surf, disciplina appena arrivata alle Olimpiadi che vede il romano Leonardo Fioravanti tra i surfer più forti al mondo. Migliaia di atleti vogliono muoversi. E allora deve muoversi anche la politica", conclude.(Com)