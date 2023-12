Ungheria: von der Leyen, fondi saranno erogati dopo le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sblocco dei fondi europei ancora bloccati per l'Ungheria avverrà a riforme effettuate. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von de Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice europeo di Bruxelles. "Sul Pnrr, tutti sanno che gli investimenti vengono sbloccati dalle riforme. Se l'Ungheria attua le pietre miliari, allora ci sarà un movimento in avanti con i pagamenti, poiché anche tutti gli altri Stati membri ottengono i pagamenti con le riforme", ha detto. "Il secondo elemento è il meccanismo di condizionalità. Anche in questo caso, se l'Ungheria soddisfa i requisiti, c'è un movimento e il denaro può essere erogato", ha poi aggiunto von der Leyen. "Il terzo elemento è costituito dal meccanismo di condizionalità per i fondi di coesione. Qui l'Ungheria si è mossa e il risultato è che 10 miliardi di euro per i fondi di coesione sono pronti per essere erogati", ha specificato. "Si tratta quindi sempre dello stesso principio. Tutti gli altri Stati membri conoscono questi principi e si attengono a queste regole. Gli investimenti arrivano con le riforme e, nel momento in cui si realizzano le riforme necessarie, si procede all'erogazione", ha concluso von der Leyen. (Beb)