Energia: Salvini, Italia non può tirarsi indietro sul nucleare

23 luglio 2021

- "L'Italia non può tirarsi fuori dal nucleare, oggi pomeriggio sono funzionanti in Europa 128 centrali nucleari, ad oggi in tutta Europa ci sono centrali che producono un quarto dell'energia. Questa legislatura può e deve essere quella che riporta l'Italia nelle nazioni sviluppate". Lo ha detto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il suo intervento all'evento "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e Lombardia", a Mind, Milano Innovation District di Rho sul tema del nucleare. "Spero che alle 56 centrali di nuova costruzione se ne aggiunga una 57esima, in Italia e io da milanese ho detto di farla a Milano, perché sono assolutamente convinto che sia una fonte assolutamente pulita e che guarda al futuro", ha aggiunto. (Rem)