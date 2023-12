Giustizia: Renzi, problema è divisione fra chi crede in garantismo e chi no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema "non è la divisione fra chi difende o meno i delinquenti" ma "quella fra chi crede nel garantismo e chi non ci crede: io vi auguro di farcela a fare delle Riforme e lo dico con dolore che fino ad ora non avete fatto niente". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo al convegno di Atreju. "Quando Bernardo Provenzano si è trovato nei suoi ultimi istanti di vita io ero a Palazzo Chigi. Noi non siamo venuti meno alle regole, era giusto che lo Stato curasse un mafioso perché è questo che fa la differenza fra lo Stato e la mafia", ha concluso Renzi. (Rin)