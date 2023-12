Ue: von der Leyen, lavorare a alternative voto a unanimità per revisione bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma del bilancio pluriennale europeo è necessario lavorare a potenziali alternative in caso un accordo fra i 27 Stati membri non fosse raggiunto. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice europeo di Bruxelles. "Stiamo lavorando molto duramente per ottenere un risultato in cui vi sia un accordo tra i 27 Stati membri, ma credo che sia ora necessario lavorare anche su potenziali alternative, per avere una soluzione operativa nel caso in cui un accordo a 27, quindi all'unanimità, non fosse possibile", ha dichiarato von der Leyen. (Beb)