Regno Unito: attivisti di Just Stop Oil protestano davanti alla casa di Starmer

- Alcuni attivisti del collettivo ambientalista Just Stop Oil si sono radunati davanti alla casa del leader laborista, Keir Starmer, a nord di Londra, per chiedergli di impegnarsi a cancellare le nuove licenze per petrolio e gas rilasciate dal governo conservatore in carica. Gli attivisti ambientali, con addosso cappelli natalizi, hanno esposto cartelli con le scritte "No al nuovo petrolio e gas" e "Revoca Rosebank", in riferimento all'approvazione da parte del governo delle trivellazioni nel giacimento petrolifero di Rosebank nel Mare del Nord. Sul posto erano presenti degli agenti della polizia metropolitana di Londra, ma non è stato effettuato alcun arresto. (Rel)