Sanità: contrastare violenza su operatori, le strategie dell'Umberto I e Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azienda ospedaliero-universitaria policlinico Umberto I di Roma e la Polizia di Stato hanno avviato una collaborazione su ambiti di intervento organizzativo, strutturale e di formazione, a partire dalla valutazione congiunta dei rischi ambientali e strutturali che possono favorire episodi di violenza, così come indicato nelle Linee di indirizzo della Regione Lazio, per il contrasto degli episodi di violenza ai danni di operatori in sanità. Ad aprire i lavori dell'evento Antonella Polimeni, Magnifica rettrice della Sapienza, Università di Roma. "La serenità e la sicurezza all'interno dell'ambiente sanitario diventano fondamentali per la tutela degli operatori sanitari, ma anche dei pazienti, ribadendo come il tema della sicurezza sia strettamente collegato a quello del contenzioso, quali facce della stessa medaglia, elementi indispensabili il buon operato dei medici e infermieri", dichiara Polimeni. (segue) (Com)