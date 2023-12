Sanità: contrastare violenza su operatori, le strategie dell'Umberto I e Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi andiamo a concludere una fase di lavoro propedeutica per contrastare la violenza verso gli operatori sanitari, per riportare calma e serenità in tutti quei luoghi come ad esempio Pronto soccorso e aree d'attesa, dove è più elevato il rischio di aggressioni e rassicurare e motivare medici e infermieri a lavorare in prima linea", aggiunge Fabrizio d'Alba, direttore generale del policlinico Umberto I di Roma". Quali le misure adottate? Si è provveduto all'estensione della copertura wifi nelle zone di attesa, alla riattivazione di monitor informativi, al rinnovamento della segnaletica ed è stato rinnovato e ristrutturato il presidio della polizia di Stato presso il pronto soccorso del dipartimento di emergenza e accettazione. Il presidio di Polizia prevede la presenza di operatori h24, in contatto costante con la sala operativa della Questura e con tutti gli operatori di polizia presenti sul territorio, oltre che con servizi interni aziendali come il servizio di vigilanza, la squadra di gestione delle emergenze e il Servizio di Prevenzione e Protezione. (segue) (Com)