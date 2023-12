Sanità: contrastare violenza su operatori, le strategie dell'Umberto I e Polizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro congiunto ha previsto anche il miglioramento del sistema di comunicazione destinato ai cittadini e ai lavoratori sulle attività svolte dalla Polizia di Stato, anche al di fuori di pratiche emergenziali. É stato sottolineato che la violenza contro gli operatori sanitari deve essere contrastata non solo con misure di polizia, ma soprattutto partendo dalla formazione come misura preventiva volta ad ampliare la consapevolezza degli operatori e a migliorare le tecniche di comunicazione e di "descalation" con pazienti ed utenti. Da qui, l'introduzione all'interno del Programma aziendale - per la prima volta nelle aziende ed ospedali del Lazio - di una forma innovativa ed integrata di formazione con il coinvolgimento attivo di personale della Polizia di Stato come docente per affrontare focus su percorsi e modalità di comportamento in caso di aggressioni. (segue) (Com)