Sanità: contrastare violenza su operatori, le strategie dell'Umberto I e Polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo, su volontà del Ministro dell'interno, Prefetto Piantedosi, riattivato in tutto il territorio della Capitale e della provincia, un Sistema di sicurezza integrato,che parte dalla riapertura dei posti di Polizia all'interno dei presidi ospedalieri. Al policlinico c'è sempre stato e ha sempre funzionato, ma oggi c'è qualcosa di diverso - prosegue Carmine Belfiore, Questore di Roma -. I nostri operatori possono vedere in maniera diretta ed istantanea tutto ciò che avviene all'interno del Policlinico, perchè viene ripreso da un Sistema di video sorveglianza a 360 gradi. Il poliziotto è sempre in contatto con la nostra sala operativa e con tutto il Sistema di controllo del territorio, così da attivare immediatamente tutte le risorse necessarie per fronteggiare un problema all'interno del presidio ospedaliero", conclude Belfiore. Riflessioni molto interessanti anche dagli altri relatori, tra cui il Presidente dell'Omceo, Antonio Magi che riportato i numeri dell'Osservatorio regionale che ha rilevato più di 1300 richieste di intervento in un anno, di cui 1000 solo al Policlinico. "Dato sottostimato perchè spesso gli operatori non denunciano,per svariati motivi tra cui la convinzione che nulla cambi". (segue) (Com)