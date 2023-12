Sanità: contrastare violenza su operatori, le strategie dell'Umberto I e Polizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un campione nazionale, anche Maurizio Zega, presidente Opi Romain linea con interventi precedenti, ha dichiarato "il 30 per cento degli infiermieri non denunciava il fatto, non tanto come atto di forma della denuncia, non tanto per paura di una possibile ritorsione (pensiamo ai piccoli centri dove il soggetto violento magari è un vicino di casa), quanto perchè arrivati ad un livello di burnout tale, che ritenevano l'atto violento come una dimensione normale della loro percezione lavorativa". Domenico Alvaro, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza, Università di Roma ha fatto una semplice riflessione: "mentre parlavate, ho pensato che nelle ultime settimane abbiamo fatto convegni, tavole rotonde sulla violenza contro i bambini, sulla violenza contro le donne e sulla violenza contro gli operatori sanitari. Ogni giorno dobbiamo parlare di violenza, di chi opera contro il sistema invece di occuparci dei pazienti e dei loro bisogni". A chiudere i lavori, Cristina Perna, Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Policlinico Umberto I che ha ringraziato tutte le Istituzioni presenti, il team multidisciplinare aziendale che ha portato avanti il lavoro su più fronti, e che ha messo al centro la sicurezza dei pazienti e dei professionisti sanitari, sia sul fronte della formazione che delle procedure aziendali. (Com)