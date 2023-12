Francia: Macron, su riforma immigrazione arrivare a “compromesso intelligente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma dell'immigrazione in Francia è necessario arrivare ad un "compromesso intelligente". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo a margine del Consiglio europeo. Il capo dello Stato ha affermato che trarrà "le conseguenze" dalle negoziazioni in corso in Parlamento. Evocando la mozione di censura adottata dall'Assemblea nazionale, Macron ha spiegato che le opposizioni "hanno fatto di tutto affinché non ci sia dibattito". (Frp)