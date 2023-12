Roma: assessore Urbanistica, dirigere evoluzioni delle nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città, e con loro l'economia dell'Italia "sono organismi viventi che si trasformano" e queste trasformazioni "o vengono dirette o le città rischiano di non sopravvivere". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, nel corso del dibattito "Sport e rigenerazione urbana" nell'ambito di "Città in scena Festival della rigenerazione urbana" all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Se non si dà una direzione all'evoluzione delle nostre città, che sono viventi, si rischia di non andare verso la metropoli del ventunesimo secondo, che porta con sé come quella dei cambiamenti climatici" ma invece "si rischia di farle morire, e con lei i romani, e l'economia di una nazione", ha spiegato Veloccia. Per questo "c'è una enorme esigenza di governo delle città. In che modo? Questo è il tema - ha sottolineato -. Io penso che dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio tra esigenza di trasformare e garanzia dell'unicità delle città italiane". (Rer)