Credito: Intesa Sanpaolo, scossone a risparmio gestito nel 2023

- Dopo un decennio d’oro, nel 2023 il risparmio gestito ha subito uno “scossone”. È quanto emerso durante la presentazione dell’Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2023 da parte di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Centro di ricerca e documentazione Einaudi, in corso a Milano. Sono scesi sia i possessori di fondi e Sicav, pari al 15,5 per cento, dal 17,3 per cento del 2022, che quelli di gestioni patrimoniali, passati dal 9,3 all’8,4 per cento. Sono invece lievemente cresciuti i detentori di Etf - dal 3,3 al 4,1 per cento - e polizze unit-linked - dal 4 al 4,6 per cento -. Con il tempo, spiega l’indagine, l’aumento delle competenze finanziarie produrrà una clientela sempre più esigente: si tratta di un processo inevitabile, ma positivo sia per le famiglie che per l’industria del risparmio gestito. Spostando l’attenzione agli investimenti, Gregorio De Felice Chief Economist & Head of Research di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che il 33,5 per cento del campione indica la liquidità e le obbligazioni a tasso fisso tra le scelte più opportune in un contesto inflazionistico; il 35 per cento circa ritiene invece meglio investire nel “mattone” e in altri beni rifugio. Confermata la tradizionale prudenza delle famiglie italiane, ha continuato De Felice, per cui la sicurezza storicamente rappresenta l’obiettivo primario degli investimenti, emerge dall’Indagine la difficoltà ad orientarsi in uno scenario da tempo non più familiare. Gli investimenti alternativi hanno rappresentato, nello stesso decennio d’oro, una risposta meno strutturata alla domanda di maggior rendimento dei portafogli. Oggi i metalli preziosi raccolgono la quota prevalente di interessati (23,2 per cento); seguono gli investimenti etici ed Esg (13,1 per cento), mentre il mondo delle criptovalute si afferma al quarto posto (dopo gli investimenti in arte e antiquariato). Il rischio collegato a queste ultime non sembra impensierire i più giovani, i risparmiatori con redditi elevati e quelli con alti livelli di istruzione. Infine, l’interesse all’investimento alternativo nelle start-up (7 per cento) ha ritrovato smalto nella fascia di età 25-34 anni (15,4 per cento). La quota di ricchezza detenuta in forma liquida ha toccato nel 2023 il 48 per cento, in aumento dal 44 per cento nel 2022. È un paradosso che la liquidità sia vista da molti come un bene difensivo alla pari, ad esempio, dell’oro; in aggiunta, mentre l’oro attrae l’interesse del 23,2 per cento del campione, la liquidità è considerata difensiva dal 34 per cento. L’accentuata preferenza per la liquidità non è un comportamento coerente, in presenza di inflazione: la scelta razionale sarebbe affrontare il rischio di investimento e una migliore alfabetizzazione finanziaria formale potrebbe accelerare l’apprendimento delle strategie più idonee.(Rem)