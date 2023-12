Sanità: Tripodi (Misto), nel Lazio con Rocca iniziata riforma sistema, Cgil si informi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cura della sanità del Lazio "è cominciata, l'agenda delle priorità è molto complessa, tanti sono i problemi da risolvere, ma con il governatore Rocca sin da subito sono stati messi in campo una serie di provvedimenti e stanziamenti per rianimare la drammatica situazione ereditata dall'amministrazione Zingaretti. Stupisce sentir dire dalla Cgil che quelle della giunta Rocca sono scelte miopi". Lo afferma in una nota Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro e consigliere del gruppo Misto alla Regione Lazio. "Invito a leggere i giornali o i provvedimenti degli ultimi mesi - aggiunge -. In sanità è stato fatto in 9 mesi più di quanto abbia fatto Zingaretti nella sua lunga carriera di gestione della sanità laziale. Voglio ricordare agli smemorati che solo ieri sono stati sbloccati altri fondi per 1.200 assunzioni, perché oltre alle strutture vanno adeguati gli organici, si deve mettere la parola fine alla carenza cronica di personale medico e infermieristico, saranno finalmente assunti novantacinque autisti a tempo indeterminato e 102 infermieri". (segue) (Com)