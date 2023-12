Sanità: Tripodi (Misto), nel Lazio con Rocca iniziata riforma sistema, Cgil si informi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli autisti - conclude Tripodi - saranno finalmente assunti in base a criteri di esperienza, senza favori dalle tenebre per i miracolati, le assunzioni dei professionisti sanitari in Ares garantiranno l'operatività dei mezzi di soccorso, saranno 7 le nuove postazioni che sorgeranno ad Aprilia, Fondi e Terracina , per la provincia di Latina, Frattocchie, Appio latino e Rebibbia per la provincia di Roma, a Orte per quella di Viterbo. Ricordo agli amici della Cgil che ieri è stata annunciata anche la nascita dell'azienda Lazio.0, più volte sollecitata dalla Corte dei Conti. Noi andremo avanti così, c'è una grande sfida da vincere: guarire il malato cronico che è la sanità laziale e stiamo sulla buona strada". (Com)