Roma: Meleo (M5S), sarà settimana di grande impegno, tante criticità e Municipi ai minimi termini

- Dobbiamo dirlo senza mezzi termini: la prossima sarà una settimana di fuoco. In Aula Giulio Cesare si discuterà il bilancio di previsione 2024-26, un atto pieno di criticità sotto tanti punti di vista. Così in una nota la capogruppo in Assemblea capitolina e Coordinatore romano del M5s Linda Meleo. "Molti servizi essenziali - aggiunge - rischiano di uscirne penalizzati, come il sociale, la cura del verde, la manutenzione stradale, la cultura. Ma le vere cenerentole saranno, ancora una volta, i Municipi. Le istituzioni più vicine ai cittadini saranno infatti ridotte ai minimi termini. Prendiamo per esempio il Municipio VIII, che grida al successo quando riceve solo 4 milioni per gli investimenti in 3 anni e subisce ingenti tagli ai servizi, avendo solo 17 milioni di euro. Molto meno di quanto otteneva durante la nostra amministrazione, ai tempi in cui il presidente municipale decideva di bocciare il nostro bilancio. Prendiamo quindi le distanze dal consigliere M5s dell'ottavo che si mette ai margini votando un bilancio fortemente inadeguato. Dall'opposizione ci batteremo per limitare i danni e proporre atti che migliorino davvero la vita dei romani: saranno giorni di grande impegno", conclude Meleo.(Com)