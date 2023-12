Ue: vicepremier Montenegro Pavicevic, Italia ci sostenga in percorso di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro "vuole l'appoggio dello Stato italiano. Da parte nostra c'è la fiducia che con l'Italia potremo andare più velocemente verso una Europa unita" e il Montenegro "riconosciamo l'Italia come un partner, un vicino e un cugino che può essere utile nel viaggio verso l'Unione europea. Dobbiamo essere appoggiati un po' di più, serve un aiuto politico, in cui l'Italia svolga un ruolo di un mentore". Lo ha detto il vice primo ministro per il Lavoro, la sanità, l'istruzione e gli affari sociali del Montenegro, Srdja Pavicevic, a margine dell'inaugurazione del nuovo volo Roma-Podgorica all'aeroporto di Fiumicino in Italia. "Le aspettative sono grandi - ha aggiunto - il volo non è solo per il trasporto di passeggeri e merci ma è l'apertura di una via più veloce verso l'Europa unita. La vicinanza non significa niente se non ci sono collegamenti. Si possono sviluppare tanti progetti tra Italia e Montenegro, dal turismo all'economia alla scienza. Ma a parte questi nostri obiettivi c'è la parte politica, bisogna fare un salto strategico". (segue) (Rer)