Veneto: da Giunta ok per primo bando di finanziamento per Comunità energetiche rinnovabili

- La Giunta regionale del Veneto ha dato il proprio via libera al primo bando di finanziamento che sostiene la creazione e lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile, in attuazione degli interventi del Pr Veneto Fesr 21-27 dedicati alle Comunità energetiche ed alle forme di autoconsumo. "Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono, insieme a fotovoltaico e idrogeno, i caposaldi delle linee strategiche del nuovo piano energetico regionale che stiamo predisponendo – ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico -. Sono tasselli fondamentali della transizione energetica del sistema socio economico regionale che vogliamo attuare con l'obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili. In attesa di indicazioni a livello nazionale, abbiamo approvato un primo bando da un milione di euro per garantire il sostegno alla creazione di nuove comunità energetiche". (segue) (Rev)