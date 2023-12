Veneto: da Giunta ok per primo bando di finanziamento per Comunità energetiche rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Comunità energetiche sono uno strumento vitale se vogliamo diventare sempre meno dipendenti dal punto di vista energetico – ha poi sottolineato Marcato –. In attesa del completamento del quadro normativo a livello nazionale, è da anni che stiamo lavorando per definire un modello energetico regionale votato alla progressiva indipendenza, puntando in particolare alle fonti rinnovabili. Questo è solo il primo bando in materia. A partire dall'inizio del prossimo anno, le iniziative saranno numerose a supporto di imprese, enti e cittadini". Il bando, gestito amministrativamente da Avepa, stanzia 1.000.000 di euro, e le domande dovranno essere presentate dalle ore 10 del primo febbraio 2024 fino alle ore 17 del 29 febbraio 2024. (Rev)