Lombardia: Massardi (Lega), da Regione due milioni per promuovere agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi il bando regionale per le azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità, iniziativa prevista nell'ambito delle politiche per lo Sviluppo Rurale PAC 2023-2027 di Regione Lombardia. In merito alla notizia è intervenuto Floriano Massardi Consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione 'Agricoltura, montagna e foreste' del Pirellone. "Bene l'avvio di questo importante bando che destina 2 milioni di euro per finanziare la promozione dei prodotti agroalimentari lombardi. Con questa iniziativa la Regione intende sostenere le eccellenze dei territori come i vini, formaggi e salumi rivolgendosi ai consorzi di tutela dei prodotti Dop e Igp, produttori biologici, di "sistema di qualità di produzione integrata" o "sistema di qualità nazionale zootecnia"". "Il bando prevede il finanziamento al 70 per cento dei progetti per una spesa minima di 15mila euro fino a un massimo 400mila e sarà possibile partecipare fino all'8 febbraio 2024. Grazie quindi a Regione e all'assessore all'Agricoltura Beduschi per questa iniziativa, la Commissione che presiedo sarà sempre vigile e attenta nel sostegno e nella valorizzazione dell'agroalimentare Made in Lombardia" conclude Massardi. (Com)