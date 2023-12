Libano: media, Macron giovedì nel Paese per "zona cuscinetto" con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si recherà giovedì 21 dicembre in Libano, dove visiterà anche il contingente francese inquadrato nella Missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Paese (Unifil). Secondo quanto riferito dal quotidiano vicino al movimento sciita libanese Hezbollah “Al Akhbar”, Macron discuterà con le controparti anche del piano di “creare una zona cuscinetto nella regione meridionale del fiume Litani e costringere il partito sciita filo-iraniano Hezbollah a ritirarsi a nord del corso d'acqua”. Subito dopo l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre scorso e il conseguente avvio dell’operazione israeliana nella Striscia di Gaza, il fronte tra Libano e Israele è stato segnato quasi quotidianamente da lanci di razzi e colpi d’artiglieria. Secondo “Al Akhbar”, diversi inviati d’oltralpe avrebbero proposto ai funzionari libanesi di “dispiegare le forze francesi su entrambi i lati della Linea blu (la linea di demarcazione tra Libano e Israele) per tenere Hezbollah lontano dal confine, da un lato, e per proteggere i coloni israeliani, dall'altro". Secondo il quotidiano, Israele avrebbe dichiarato alla Francia che “in cambio della zona cuscinetto non si ritirerà dai territori contesi del villaggio di Ghajar e delle fattorie di Sheba'a”. Secondo il quotidiano, "la proposta più pericolosa è quella di trasferire il comando di Unifil dal sud senza specificare la destinazione”. (segue) (Lib)