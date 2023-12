Libano: media, Macron giovedì nel Paese per "zona cuscinetto" con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un articolo pubblicato dal “Financial Times” il 14 dicembre rivela che Stati Uniti, Regno Unito e Francia “stanno cercando di studiare le modalità per convincere Hezbollah a ritirarsi dal confine tra Libano e Israele per evitare che scoppi un conflitto”. In questo contesto, i rappresentanti dei tre Paesi hanno chiesto alle parti di attuare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo completo. Quest’ultima prevede la consegna delle armi da parte di Hezbollah, il loro ritiro dalla zona di confine e un maggiore controllo dell’area da parte dei militari dell’esercito libanese. La scelta di una via diplomatica per evitare una escalation di tensione tra Israele ed Hezbollah è stata confermata oggi a Tel Aviv dal consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. La minaccia di Hezbollah nel nord di Israele può essere affrontata attraverso la diplomazia e non richiede il lancio di una nuova guerra, ha affermato Sullivan, nel corso di una conferenza stampa in Israele. Riguardo alle tensioni scoppiate tra Hezbollah e Israele l’8 ottobre sul fronte settentrionale, Sullivan ha sottolineato la necessità di “affrontare la minaccia” per consentire alla popolazione di rientrare nelle loro abitazioni. Per il consigliere della Sicurezza nazionale Usa è necessaria anche la “deterrenza”. (segue) (Lib)