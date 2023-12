Libano: media, Macron giovedì nel Paese per "zona cuscinetto" con Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 dicembre, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, incontrando i sindaci delle comunità settentrionali, aveva assicurato che il piano è quello di garantire che le forze di Hezbollah non siano presenti a sud del fiume Litani, in conformità con la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha posto fine alla seconda guerra del Libano del 2006. Gallant ha affermato che una soluzione diplomatica alle tensioni transfrontaliere con il Libano è possibile, ma se non dovesse essere raggiunta, Israele assesterebbe un duro colpo a Hezbollah nel sud del Paese. Da parte sua, il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha assicurato che "Beirut condurrà negoziati con le Nazioni Unite per completare l'attuazione della risoluzione 1701". (segue) (Lib)