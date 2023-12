Libano: media, Macron giovedì nel Paese per "zona cuscinetto" con Israele (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente Macron sarà anticipata da quella della ministra degli Esteri, Catherine Colonna, attesa a Beirut domani, 16 dicembre. Secondo quanto riferito da una fonte diplomatica al sito web libanese “Ici Beyrouth”, Colonna si recherà anche nel sud del Paese per visitare il contingente francese di Unifil e incontrerà il premier Miqati, il presidente del Parlamento, Nabih Berri, e il comandante in capo dell'esercito, generale Joseph Aoun. Secondo la fonte diplomatica, questa visita "fa parte degli sforzi della Francia per stabilizzare la regione, in particolare in seguito allo scoppio del conflitto" tra Israele e Hamas. (Lib)