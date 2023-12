Milano: modifiche circolazione su linee Milano-Arona e Milano-Domodossola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali, dalle ore 22:10 di oggi, venerdì 15, alla fine servizio di domenica 17 dicembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Somma Lombardo, causando variazioni del servizio sulle linee Milano-Arona e Milano-Domodossola. In particolare, i treni della linea Milano Porta Garibaldi-Arona circoleranno regolarmente tra Milano e Gallarate; saranno sostituiti da bus nell'intero percorso Gallarate-Arona. Sulle linee Milano Porta Garibaldi-Domodossola e Milano Centrale-Domodossola i treni circoleranno regolarmente fra Milano e Gallarate; viaggeranno secondo un orario rimodulato fra Somma Lombardo e Domodossola. Nella tratta Gallarate-Somma Lombardo saranno sostituiti da bus. (Com)