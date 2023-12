Lombardia: Pizzighini (M5s), la Regione trovi il coraggio di ascoltare gli studenti fuori sede per sostenere gli affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana, in occasione delle sedute dedicate al Bilancio di Previsione 2024-2026, la consigliera regionale del M5s Lombardia Paola Pizzighini ha presentato un Ordine del Giorno a sostegno degli studenti fuori sede con basso reddito che si trovano a dover fronteggiare il caro-affitti degli alloggi delle grandi città. "Sono ormai trascorsi quattro mesi dalla mobilitazione degli studenti universitari che non riescono a trovare un alloggio a canone accessibile per affrontare il percorso di laurea. In moltissime città italiane – da a Milano a Roma, passando per Bologna e Napoli – decine di giovani hanno protestato accampandosi in tenda all'esterno degli atenei per manifestare una criticità che non è ancora stata risolta". Lo dichiara in una nota Paola Pizzighini, consigliera regionale in quota M5s. I prezzi degli immobili concessi in locazione dai privati nel Comune di Milano sono "sotto gli occhi di tutti: c'è chi arriva perfino a chiedere mille euro per una sola stanza da condividere con altri studenti. Come sappiamo, Regione Lombardia non può intervenire sul mercato privato ma può dare un aiuto concreto ai giovani affinché trovi applicazione uno dei principi fondanti della nostra Costituzione: il diritto allo studio". "Noi - conclude Pizzighini - non vogliamo che nessuno sia costretto ad abbandonare gli studi per motivi economici: occorre sostenere soprattutto le fasce a basso reddito della popolazione ovvero gli studenti con un indice ISEE parificato superiore ai 15 mila euro e inferiore ai 20 mila euro. Mi auguro che il Consiglio Regionale oggi riunito per discutere il Bilancio comprenda le necessità dei nostri giovani e non giri le spalle a chi si appresta a costruire il futuro della nostra Lombardia", conclude. (Com)