Camera: nuovo allestimento sala Moro, immagini di Maria tra il XVI e il XVII secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo allestimento di dipinti in sala Aldo Moro, dedicato alle immagini di Maria tra il XVI e il XVII secolo: le opere provengono dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi, dalla Pinacoteca di Brera e dalle Gallerie nazionali di Arte Antica Barberini Corsini e dal 1922 sono in deposito alla Camera dei deputati che ne cura la tutela e la conservazione. I quadri in esposizione hanno al centro la figura della Madonna: uno è a attribuito alla Bottega di Tiziano, mentre gli altri sono attribuiti a Bernardino Luini, pittore di scuola rinascimentale lombarda, riferibile al gruppo dei Leonardeschi, e di Domenico Puligo, allievo di Ridolfo Ghirlandaio, dallo stile fortemente improntato alla valorizzazione del chiaroscuro e delle sfumature di luce. La Sala Moro, oltre a essere tradizionale luogo di rappresentanza per eventi e incontri istituzionali, è visitabile dai cittadini in occasione di "Montecitorio a porte aperte", dalle scolaresche e dagli studenti che partecipano alle giornate di formazione. Grazie alla proficua collaborazione con gli enti museali da cui provengono i dipinti, sono inoltre state realizzate schede descrittive inedite, consultabili online, sul sito arte.camera.it, dedicato alle opere presenti alla Camera dei deputati a titolo di proprietà o di deposito. L'allestimento dei dipinti a Montecitorio si affianca alle altre iniziative di apertura al pubblico, con l'obiettivo di rendere fruibile il patrimonio artistico a cittadini, studiosi e appassionati, dando la possibilità di ammirarne la bellezza sia in presenza sia online. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)