Napoli: il neo prefetto Di Bari, tante urgenze, per crescere a città servono sicurezza e lavoro

- La città di "Napoli ha bisogno di sicurezza", di investire sul "contrasto al disagio sociale”, di "aumentare la vigilanza di tutto ciò che può creare progresso, sviluppo", e di essere "accompagnata anche attraverso le forze di polizia che ringrazio per quello che stanno facendo, le municipalità, la regione Campania". È quanto ha affermato il neo prefetto Michele Di Bari in occasione del suo insediamento alla guida del Palazzo di Governo a Napoli. “Le urgenze sono tante. Oggi al primo giorno posso dire che più dossier sono alla mia attenzione e a breve adotteremo degli atti”, ha anticipato Di Bari. Per il prefetto, ad ogni modo, la priorità è mettere in capo una serie di azioni utili a far sviluppare i territori, a farsi che “le comunità possano sempre crescere”. “La crescita di una comunità - ha proseguito - viene attraverso la sicurezza, attraverso il lavoro, attraverso le agenzie educative che si sforzano di accompagnare i giovani verso percorsi di attenzione, di legalità, perché la grande scommessa riguarda proprio i giovani e tutto ciò che può accadere nel futuro”. “Una città vive dell'oggi, ma devi vivere soprattutto del futuro”, ha concluso.(Ren)