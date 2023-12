Fvg: indice prezzi al consumo, Trieste +1,4 per cento su novembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frena la crescita dei prezzi al consumo nel mese di novembre in Friuli Venezia Giulia. A Trieste si registra un +1,4 per cento su base annua, ancora in diminuzione rispetto al mese precedente (-0,8 per cento su ottobre 2023). A trainare gli aumenti rispetto al 2022 sono soprattutto i costi dei prodotti alimentari, aumentati dell’7,5 per cento su base annua sebbene rimangano pressoché stabili rispetto al mese precedente (0,5). Continua il calo delle spese per acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili che scendono del 20,4 per cento rispetto all’anno scorso. I prezzi di mobili, articoli e servizi per la casa sono cresciuti del 5,1 per cento su base annua, scendendo però dello 0,1 per cento su base mensile. Aumenta il costo dei trasporti: +4,4 per cento su base annua sebbene in callo dell’1,8 su base mensile. I costi dei servizi ricettivi e di ristorazione appaiono in calo del 6 per cento rispetto al mese scorso, sebbene abbiano fatto registrare una crescita del 5,2 per cento su base annua. Stessa dinamica per i prezzi di spettacoli e cultura, che diminuiscono dello 0,7 per cento sul mese e crescono del 2,7 per cento rispetto a novembre 2022. (Frt)