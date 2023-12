Nigeria: Corte suprema, leader separatista Kanu resti in carcere in vista del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Nigeria ha stabilito che il leader separatista Nnamdi Kanu dovrebbe essere tenuto in carcere, annullando così la sentenza del 2022 di un tribunale di grado inferiore che ne aveva ordinato il rilascio. Lo riferiscono i media nigeriani, aggiungendo che la corte ha inoltre stabilito che il suo processo per terrorismo presso un tribunale federale di grado inferiore dovrebbe continuare. Kanu rimarrà quindi sotto la custodia della polizia segreta nigeriana mentre il governo fissa una data per la continuazione del suo processo. Kanu, leader del popolo indigeno del Biafra (Ipob) che promuove la creazione di uno Stato indipendente dalla Nigeria nel sud-est del Paese, è in carcere dal 2021, quando è stato rimpatriato dal Kenya con l'accusa di terrorismo. In precedenza era già stato arrestato nel 2015, ma era riuscito a fuggire due anni dopo dal Paese durante un periodo di rilascio su cauzione. Ad oggi, Kanu difende la sua posizione e sostiene che il governo nigeriano non ha i margini per trattenerlo ancora in detenzione. Nell'ottobre dello scorso anno, come detto, una Corte d'appello ha ordinato il suo rilascio, citando irregolarità legali nella sua estradizione ma il governo si è opposto sostenendo che il leader separatista rappresentava un rischio di fuga e una minaccia alla sicurezza. (Res)