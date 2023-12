Roma: Ciucci (Ance Acer), per rigenerazione impianti sport servono risorse, bene fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla rigenerazione degli impianti sportivi "è chiaro ed evidente che i problemi ci sono e sono legati alle risorse: l'Italia, infatti, è molto indietro sulle strutture sportive". Lo ha detto il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, intervenuto al dibattito "Sport e rigenerazione urbana" nel corso del dibattito "Sport e rigenerazione urbana" nell'ambito di "Città in scena Festival della rigenerazione urbana" all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Inoltre, abbiamo impianti vecchi e disparità tra nord e sud - ha proseguito -. Poi, c'è il tema dei temi, ovvero che le scuole sono in più della metà dei casi prive impianti. C'è però un elemento positivo: ci sono dei soldi, i 700 milioni del Pnrr, dedicati agli impianti sportivi", ha concluso. (Rer)