Patto stabilità Giorgetti, approvazione settimana prossima? Possibilità scarse

- Sull’approvazione la prossima settimana del Patto di stabilità "le possibilità sono scarse perché io non chiuderò un accordo che condizionerà Italia nei prossimi 20 anni in videoconferenza, come ha scelto la presidenza spagnola". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno di Atreju. "Per il raggiungimento di obiettivi politici che hanno scelto coloro che stanno sopra di noi e che riguardano, ad esempio, armare l’Ucraina e favorire la transizione digitale" si deve "creare un sistema fiscale che renda possibile raggiungere questi obiettivi. Ci sono i negoziati con i francesi, con i piccoli Paesi come la Grecia, con la Spagna e abbiamo contro la maggior parte dei Paesi guidati dalla Germania, che si ispirano ad un criterio di austerità", ha concluso Giorgetti. (Rin)