Tunisia: presentata oggi nuova baguette sovvenzionata a base di farina integrale (2)

- La vendita del pane in Tunisia è strettamente regolata da un sistema di sovvenzioni, istituito nel 1974 per evitare l'eccessiva inflazione sui beni di prima necessità. Lo stato fornisce a queste panetterie la farina a prezzi sovvenzionati e garantisce una compensazione economica per mantenere i prezzi bassi. Accanto a queste panetterie sovvenzionate dallo stato, sono nate dal 2011 le panetterie "moderne", che comprano una farina definita "speciale", parzialmente sovvenzionata, ma tre volte più cara. I loro prodotti non hanno prezzi fissati rigidamente dallo stato, i prodotti sono più vari offrendo pane senza sale, pane integrale, e comprendono anche dolci e torte. (Tut)