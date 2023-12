Roma: Ciucci (Ance Acer), serve impegno su sostenibilità economica per impianti periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese private a Roma "sono pronte a investire per la rigenerazione urbana anche negli impianti sportivi ma se vogliamo avere una maggiore disponibilità di strutture dobbiamo far sì che gli impianti siano sostenibili dal punto di vista economico" e "ci sono criticità relative alla sostenibilità economica degli investimenti, soprattutto per quanto riguarda le periferie". Lo ha detto il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci, nel corso del dibattito "Sport e rigenerazione urbana" nell'ambito di "Città in scena Festival della rigenerazione urbana" all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "La rigenerazione delle periferie inoltre è un tema molto vasto e non può passare solo dagli impianti sportivi e dalle risorse pubbliche ma deve partire da un cambiamento sociale", ha aggiunto.(Com)