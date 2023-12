Sociale: Inps su Carta "Dedicata a te", integrazione di 77,20 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto nazionale di previdenza sociale 8Inps) informa in una nota che, con il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy, del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 29 novembre 2023, è stata prevista una integrazione del contributo economico riconosciuto ai beneficiari della Carta "Dedicata a te", in attuazione del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, convertito dalla legge 27 novembre 2023 n. 169 recante "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio". L’integrazione del contributo economico è pari a 77,20 euro e si aggiunge alla somma di 382,50 euro già erogata con decreto interministeriale del 18 aprile 2023. Per ottenere l’integrazione, i beneficiari non devono presentare domanda. (segue) (Com)