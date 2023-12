Sociale: Inps su Carta "Dedicata a te", integrazione di 77,20 euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si precisa che, sia nel caso di Carte non ancora attivate che di Carte non ancora ritirate, è garantita ai beneficiari la disponibilità dell’originario importo di 382,50 euro (come da decreto ministeriale del 18 aprile 2023) e dell’importo di 77,20 euro derivante dall’applicazione del nuovo decreto. Tutti i beneficiari della misura dovranno utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 15 marzo 2024. (Com)