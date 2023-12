Speciale difesa: Copasir, 19 dicembre audizione Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà martedì prossimo 19 dicembre, alle 15:30, l'audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. E' quanto si legge nelle convocazioni del Copasir. L'esponente dell'esecutivo, come confermato da Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato e componente del Copasir, illustrerà il contenuto dell'ottavo decreto per l'invio di aiuti militari all'Ucraina. (Rin)