Speciale difesa: le Idf scoprono un deposito d'armi nel veicolo di un parlamentare di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno trovato un deposito di armi in un veicolo appartenente al parlamentare del movimento islamista palestinese Hamas, Mushir al Masri, durante un' incursione a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto su X (ex Twitter), il portavoce in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee. Il portavoce fa sapere che “l'automobile del politico conteneva molte armi, tra cui lanciarazzi, fucili Kalashnikov e granate” aggiungendo che “all'interno è stata trovata anche la patente di guida di Al Masry”. “Le numerose armi trovate nel veicolo dimostrano l'entità del coinvolgimento dei leader politici di Hamas in attività terroristiche militari”, ha scritto Adraee. (Res)