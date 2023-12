Speciale difesa: Crosetto, crisi internazionali si riflettono sul Paese, richiedono precisa strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo attorno a noi è purtroppo fortemente instabile e alcune crisi e conflitti lontani da noi si riflettono sul nostro Paese. È quanto ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto attraverso una nota alla stampa. “I conflitti e i confronti, sempre più ‘giocati’ in campo tecnologico, richiedono una precisa strategia basata su una visione politica, economica, industriale e di sicurezza. Negli ultimi due giorni si sono concretizzati due passi importanti di questa strategia, che consentono all’industria della difesa italiana di consolidare una posizione di leadership europea e mondiale”, ha affermato Crosetto. “L’accordo tra Leonardo e Knds, nato dalla consapevolezza che occorresse accelerare la creazione di poli industriali sovranazionali anche nel settore terrestre, muove da un accordo strategico con il collega francese Lecornu e si consolida con la definizione tra la Difesa e i vertici di Leonardo di un piano industriale mirato”, ha aggiunto il ministro. “Parallelamente ha preso sostanza il progetto Gcap che proietta il comparto aeronautico ed elettronico nazionale verso la sesta generazione, all’avanguardia mondiale”, ha continuato Crosetto, sottolineando che si tratta di “due scelte non casuali, parte di una precisa strategia, figlia di visione politica chiara, basata su una decisione importante di bilancio”. “Solo questi investimenti definiti dalla difesa possono reggere un percorso così ambizioso e visionario. Da ciò, dipenderà in larga misura il consolidamento della base industriale nazionale nei prossimi decenni, la nostra autonomia strategica e tecnologica e la sicurezza stessa dell'Italia", ha concluso il ministro della Difesa. (Res)