Speciale difesa: portavoce Anp, profanazione moschea di Jenin è "vergognosa"

- Il portavoce della presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeineh, ha giudicato “vergognosi e condannabili” i canti della festa ebraica dell'Hanukkah intonati dalle Forze di difesa israeliane (Idf) in una moschea nella città di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Rudeineh ha affermato che “le fiamme della guerra religiosa che Israele cerca di accendere, non si limiteranno solo al nostro credo, ma si estenderanno al mondo intero se si continuerà a restare in silenzio sui crimini commessi dallo Stato ebraico dall'inizio del conflitto". (Res)