Speciale difesa: Stati Ue ribadiscono sostegno militare, necessità consegna missili e munizioni è urgente

- L'Unione europea e i suoi Stati membri continueranno a rispondere alle pressanti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al Consiglio europeo di Bruxelles nel capitolo riguardante l'Ucraina. In particolare, si legge nel testo "il Consiglio europeo insiste sull'importanza di un sostegno militare tempestivo, prevedibile e sostenibile all'Ucraina, in particolare attraverso il Fondo europeo per la pace e la Missione di assistenza militare dell'Ue, nonché attraverso l'assistenza bilaterale diretta degli Stati membri". Il Consiglio europeo sottolinea inoltre "l'urgente necessità di accelerare la consegna di missili e munizioni, in particolare nell'ambito dell'iniziativa del milione di munizioni per artiglieria, e di fornire all'Ucraina un maggior numero di sistemi di difesa aerea". Nelle conclusioni adottate, inoltre, "il Consiglio europeo invita il Consiglio a intensificare i lavori sulla riforma del Fondo europeo per la pace e sull'ulteriore aumento del suo finanziamento, sulla base della proposta dell'Alto Rappresentante". Il sostegno militare e gli impegni di sicurezza, assicurano infine gli Stati membri, "saranno forniti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri". (Brb)